» دولة عربية تمنح الآباء «إجازة أبوية» لمدة شهر

24 يوليه 2019 - 07:20 م

في خطوة قد تكون الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، ومن القرارات القليلة أيضاً على المستوى العالمي، تداولت العديد من وسائل الإعلام المختلفة في المغرب، بأن حكومة البلاد تسعى خلال الأيام القادمة، إلى اعتماد مشروع قانون يُمهد إلى مراجعة كافة الرخص الإدارية، بهدف منح «الآبـــاء» إجازة أبوة تمتد لشهر كامل.

وأشارت وسائل الإعلام المغربية أيضاً، إلى أن الآباء الجدد مشمولين أيضاً في هذه القرار.

ووفقاً لما نشره موقع صحيفة «هسبريس» الإلكترونية المغربية، فإن مشروع القانون الجديد الذي نادى به عدد من نواب البرلمان المغربي، اعتمد في إقراره على أن المسؤولية المشتركة بين الزوجين في رعاية أبنائهما، تُحتم أن يتم إعطاء «إجازة أبوة» للوالد تمتد حتى شهر كامل. وذلك لكي يستطيع الآباء البقاء في منازلهم والمساعدة في رعاية أطفالهم، خاصة في الأسابيع الأولى من ولادتهم.

وتابعت الصحيفة أيضاً، بأن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كانت قد أعدت خلال الفترات الماضية مشروع قانون أصبح جاهزاً في الوقت الحاضر لإقراره وبدء العمل عليه. وأضافت «هسبريس» أن هذا المشروع سوف يتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء للنقاش حوله واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وكان فريق «التجمع الوطني للأحرار» في مجلس المستشارين، هو من عمل على تقديم مشروع القانون الجديد أواخر العام الماضي 2018، والذي يهدف إلى تغيير فحوى مواد معينة في القانون المغربي تتعلق بـ«مدونة العمل». وينصُّ مشروع القانون الجديد «حرفياً» على أن «يستفيد كل أجير بمناسبة كل ولادة من إجازة مدتها 30 يوماً، منها 15 يوماً إجبارياً مدفوعة الأجر. و15 يوماً اختيارياً من دون أجر».

وتضمن المشروع أيضاً، أن يقوم الآباء المعنيين في الأمر، بتقديم «وثيقة ولادة» المسلّمة من الجهة المختصة بالأحوال المدنية إلى صاحب العمل في الموعد المحدد. حيث سيتم استرجاع التعويض المذكور من «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.