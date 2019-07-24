» مصر تستقبل الطائرة الخامسة طراز "الدريملاينر"

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، طائرة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، حيث تعد هى الخامسة من أصل ستة طائرات من ذات الطراز.

كان فى استقبالها بمطار القاهرة الدولى، فور وصولها، أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ونجحت الشركة هذه المرة في تحقيق انجازاً كبيرًا يضاف إلى رصيدها كشركة وطنية تمثل الطيران المدنى المصرى بإطلاقها أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوى بنسبة 30% من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية إلى 70% من الوقود العادى.

وفى هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل على سعى الشركة الدائم نحو التطوير وتطبيق كافة التشريعات والتوصيات المتعلقة بحماية البيئة والتى ستسهم بقدر كبير فى تقليل حجم الانبعاث الناجم عن حرق الوقود العادى خلال رحلات الطيران.

وأضاف عادل، أن هذه الخطوة جاءت من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاث الضار، حيث تقوم الشركة حالياً متمثلة في قطاع السلامة والجودة بعمل العديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات في المستقبل القريب،وقد قامت عدد من شركات الطيران على مستوى العالم باتخاذ هذه الخطوة تأييداً لصناعة نقل جوي نظيف بلا ملوثات.

وأوضح عادل: "تعد هذه الرحلة هى الأطول على متن هذا الطراز B787-900 دريملاينر، من حيث نقطة الإقلاع من مقر مركز تسليم الطائرات بإي?يريت حتى وجهتها إلى القاهرة، كما أنها الرحلة الأولى لمحرك رولزرويس طراز Trent 1000 ليعمل بهذا الخليط من الوقود النباتي وبهذه النسبة 30-70.

وأكد عادل إنها لحظة تاريخية في تاريخ الشركة الوطنية والطيران المدني المصري فنجاح هذه الرحلة هو نتاج العمل الجماعى والمشترك بين مصر للطيران وشركاء النجاح من كبريات الشركات مثل بوينج، رولز رويس، آيركاب، واخيرا شركة EPIC المصنعة للوقود الحيوى.

جدير بالذكر أن الطائرة الخامسة من هذا طراز ستدخل قيد التشغيل اعتبارًا من 26 يوليو القادم متجهة إلى باريس، ومن المقرر أن تصل الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز منتصف أغسطس القادم 2019.