حقيقة إصدار الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإسقاط جنسية«سعودي»

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على مدار يومين أشتعلت قضية الناشط السعودي «محمد سعودي»، الذي زار القدس المحتلة والتقى عددًا من السياسيين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، ما أثار موجة غضب كبيرة احتلت صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما زعم الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرًا ملكيًا لوزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المواطن السعودي الذي أثار موجة من الجدل، خاصة بعد اجتماع مجلس وزراء المملكة أمس الثلاثاء وإصدار بيان بالتنديد بممارسات الاحتلال وهدمه عددًا من المنازل التي تؤي فلسطينيين.

وقال الصحفي الإسرائيلي عبر حسابه على «تويتر» :«أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود على خلفية "زيارته إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع اسرائيل".

وبعد نقل مواقع إخبارية هذا الخبر عن الصحفي الإسرائيلي وانتشاره بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الصحفي الإسرائيلي لنفي هذه المعلومة مرة أخرى.

وقال في تغريدة على حسابه :« نفى مصدر سعودي لـ"عمون" إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود».

وتابع «شمعون» :« وقال المصدر إن ما تم تداوله من أخبار في عدد من وسائل الإعلام بشأن إصدار الملك سلمان توجيهات بسحب الجنسية عارية عن الصحة».







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