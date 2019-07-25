» فنانة شهيرة تصرخ "فاروق مات" عقب إبلاغها بوفاة "الفيشاوي"

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الفيشاوي
الفيشاوي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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"الفيشاوي" يدخل في غيبوبة تامة بسبب "السرطان"

فاروق الفيشاوي

انهارت الفنانة سمية الألفي من البكاء عقب تلقيها نبأ وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكشف مصدر، أن "الألفي" ظلت تصرخ قائلة: "فاروق مات"، مضيفاً أن الأخيرة ظلت داعمة للفنان الراحل أثناء فترة مرضه مرورًا بأيامه الأخيرة التي شهدت تدهور حالته الصحية "حسب الوطن".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

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