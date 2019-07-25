استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

25 يوليه 2019 - 09:39 ص

استقر سعر الدولار، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس بقيمة قرش واحد، وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والأهلي الكويتي والأهلي اليوناني بقيمة قرش واحد وصولاً إلى 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وتراجع أيضًا سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول وبنك الإسكندرية وبنك بلوم ومصر إيران للتنمية ليصل سعر الدولار إلى 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة وبنك سايب عند أعلى سعر للدولار بقيمة 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع.