الحلفاوي لـ رمضان صبحي: "ليهم حق يقعدوك على الدكة"

متابعات-علا خطاب
علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، على أداء رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في مباراته أمام المقاولون.
وكتب الحلفاوي: "ليهم حق يقعدوك على الدكة في إنجلترا" وذلك تعليقًا على سؤال أحد متابعيه باعتباره اللاعب الوحيد القادم من الدوري الإنجليزي.
يُذكر أن رمضان صبحي تسبب في إفساد أكثر من هجمة في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بين الأهلي والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية أهداف مقابل هدف للمقاولون، ليتوج الأهلي بطلا للدوري في نسخته الـ41 .
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