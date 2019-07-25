سر رفض "الفيشاوي" العلاج على نفقة الدولة

صرح الراحل فاروق الفيشاوي في آخر لقاءاته التليفزيونية، قبل وفاته بفترة قليلة، بأنه بعد إعلانه عن مرضه عرض عليه العلاج على نفقة الدولة كونه فنانًا مهمًا، إلا أنه رفض لأنه مقتدر ماديًا ويستطيع تحمل تكلفة علاجه وعليه ترك فرصة العلاج المجاني لمريض بسيط بحاجة إلى ذلك.

وكان "الفيشاوي" قد أعلن عن إصابته بالسرطان، خلال تكريمه العام الماضي في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي فى دورته الـ 34، وسخر من المرض، واعتبره مجرد "نزلة برد" .

وأكد أنه لم يكن حزينًا وسيتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سينتصر وسيهزمه".. وقال: "هاجي فى الدورة القادمة للمهرجان".

ودخل فاروق الفيشاوي فى غيبوبة تامة كما أن المخ توقف وفقد أيضًا النطق، ولكن القلب والرئة والتنفس تعمل جيدًا ومنع الأطباء الزيارة عنه تمامًا، ألا انه توفي في مستشفى ابن سيناء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة ظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود.