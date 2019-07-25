"الفوتوشوب".. يغضب أسرة الراحل فاروق الفيشاوى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للراحل فاروق الفيشاوي من داخل المستشفى ولكنها غير حقيقية وتم استخدام الفوتوشوب وتركيب وجه فاروق على أحد المرضى، واستعان ناشر الصورة بصورة أصلية للفيشاوي من مهرجان القاهرة السينمائي.

وكان فاروق الفيشاوي دخل فى غيبوبة تامة كما أن المخ توقف وفقد أيضًا النطق، ولكن القلب والرئة والتنفس تعمل جيدًا ومنع الأطباء الزيارة عنه تمامًا.

وأعلن فاروق الفيشاوي فى شهر أكتوبر الماضي، إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض.

وأوضح فاروق الفيشاوي أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه المرض بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.




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