قرار جديد من «المسابقات» بشأن الدورى الجديد

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قرعة موجهة

استقر مسئولو اتحاد الكرة على إلغاء القرعة الموجهة بالدورى الموسم المقبل 2019 – 2020 والتى كانت لصالح ناديى الأهلى والزمالك بإقامة مباراتهما معًا فى نهاية الدورى سواء للدور الأول أو الثانى، بناء على رؤية لجنة المسابقات، حيث تم الاتفاق على أن يتم إجراء القرعة بصورة عادية، كما يحدث فى جميع دوريات العالم.

وكانت لجنة المسابقات تتحجج بإقامة القرعة الموجهة بناء على طلب الجهات الأمنية على أمل أن تكون المنافسة على اللقب قد حسمت قبل لقاء الأهلى والزمالك الختامى، لكن رأى مسئولو الجبلاية أن المنافسة بين الأهلى والزمالك قائمة فى أى مباراة وبالتالى الأفضل أن يتواجها الفريقين قبل انتهاء المسابقة أو منتصف الدورى إلى جانب عودة الدورى لصورته الطبيعية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية خاصة بعد عودة الأوضاع لصورتها الطبيعية فى الموسم المقبل والاستعداد لاستقبال الجماهير فى الملاعب وعودة الاستقرار الأمنى للدولة.


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