» «الجبلاية» تخاطب 9 دول لاختيار حكام القمة

25 يوليه 2019 - 10:16 ص

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 9 دول لترشيح حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى فى الدورى.

وأرسل "الجبلاية" خطابات إلى دول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا واليونان وإسبانيا وألمانيا والنرويج والسويد.

وكان مسئولو الفريقين قد أرسلوا مخاطبات رسمية لاتحاد الكرة المصرى، طالبوا فيها بتعيين طاقم حكام أجنبى للمباراة.

وينتظر اتحاد الكرة رد اتحادات تلك الدول خلال اليومين المقبلين لحسم حكام المباراة، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف الحكام فى مباراة النهائى على عكس أى مباراة أخرى فى المسابقة.