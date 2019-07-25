تصرف غريب من أحمد الفيشاوى قبل ساعات من وفاة والده

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الراحل فاروق الفيشاوي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره "برومو" لفيلمه الجديد، رغم أن والده كان في حالة غيبوبة بالمستشفى، ما عرضه لانتقادات واسعة.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر “إنستجرام”، برومو فيلم “ولاد رزق 2” وعلق عليه قائلًا: “سيطرنا وبقينا كبار والشغل تقل وبقى على كبير، شوفوا الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق 2 فيلم عيد الأضحى 2019”.

هذا الأمر عرّض أحمد لانتقادات واسعة من جمهوره عاتبين عليه احتفاله بالفيلم في الوقت الذي يرقد فيه والده في المستشفى بين الحياة والموت.

وحقق البرومو الدعائي لفيلم “ولاد رزق 2″، ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحه.

يُذكر أن “ولاد رزق 2” من المقرر أن يُعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة أحمد عز ، عمرو يوسف ، أحمد داوود ، أحمد الفيشاوي ، كريم قاسم ، نسرين أمين ، وإخراج طارق العريان.