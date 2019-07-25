روائي شهير يرد على علاء مبارك بشأن "تقطيع" المصريين

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رد الباحث والروائي عمار علي حسن، على تغريدة نشرها علاء مبارك ابن الرئيس المخلوع مبارك بشأن تصريحات وزيرة الهجرة عن المعارضين للشعب المصري.

وكان "مبارك" قد نشر تغريدة قال فيها:" لا شك أننا جميعاً كمصريين نحب بلدنا ولا نقبل أى كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية فى كندا (أن أى حد يقول كلمة على بلدنا بره يحصله أيه !يتقطع !هو كلام غير مسئول ما كان يجب أن يقال حتى لو كان عفوي وغير مقصود لأنه بيتم استغلاله من المتربصين للإساءة بمصر".

فيما رد "حسن" قوله: "نتيجة قلة الخبرة السياسية لغالبية الوزراء، والتي جعلتهم يصرحون أحيانًا بما يثير العجب، فإن أي قول أو خبر غريب، بل ساذح، ينسب اليهم، وهو ليس سوى شائعات مغرضة، يصدقه الناس".

وتابع: "هذا هو جوهر المشكلة، وزراء ومسئولون يشجعون مطلقي الشائعات على التلاعب بهم، لأن لهم سابقات غريبات عجيبات ".

وكان فيديو قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لوزيرة الهجرة، تتحدث خلال لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في كندا، حيث قالت "أي أحد بالخارج يقول كلمة على بلدنا، ماذا يحدث له؟ يتقطع"، مع إشارة بقطع الرقبة .


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