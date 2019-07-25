"نافعة": اكتشفت هذا الشىء عن "الفيشاوي" قبل وفاته

25 يوليه 2019 - 11:45 ص

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه اكتشف أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية صباح اليوم، له حضور إنساني لم يره من قبل.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "أترحم على روح الفنان فاروق الفيشاوي الذي أمتعنا بفنه على مدى سنوات وكان له حضور إنساني متميز لمسناه من خلال الحوارات الصحفية والتليفزيونية التي أجرت معه".

وتابع: "أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وأصدقائه وأحبائه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويعفو عنه وأن يسكنه فسيح جناته".

وكان قد توفي صباح اليوم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.