نقل الرئيس "السبسي" مرة أخرى للمستشفى

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فرانس برس

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قائد السبسى

أكدت وكالة الأخبار "فرانس برس" نقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى مجددًا، وذالك بعد مرور شهر تقريبًا على الوعكة الصحية التي كان تعرض لها في يونيو.

ولم تكشف عائلة الرئيس أي تفاصيل إضافية تتعلق بوضعه الصحي الحالي.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الشهر الماضي نقل السبسي إلى المستشفى العسكرى، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويبلغ السبسي من العمر 92 عامًا، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.


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