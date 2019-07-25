تعرف على الرئيس الجديد لـ"تونس"

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يتولى محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، اليوم، منصب رئيس البلاد بشكل مؤقت، وذلك بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، اليوم، حتى إجراء الانتخابات في البلاد.

وتوفي الباجي قايد السبسي بعد أزمة صحية حادة، تم نقله بسببها إلى المستشفى العسكري أمس، بقرار من الطاقم الطبي الذي يقوم بمعالجته.

وكان قد انتخب الناصر يوم 4 ديسمبر 2014 رئيسًا لمجلس نواب الشعب بعد أن تحصل على 176 صوتًا من مجمل 214 في حين تم تسجيل 4 أوراق ملغاة و34 ورقة بيضاء .

محمد الناصر، من مواليد 21 مارس 1934، تخرج سنة 1956 في معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس سنة 1976.

وشغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين الأولى في حكومة الهادي نويرة قبل أن يستقيل (1974/1977) والثانية في حكومة محمد مزالي(1979/1985).

عُيّن منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومُدّقق اجتماعي وهو مُستشار دوْلي منذ 2000.

خلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996، شغل محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف، وعُيّن مندوبا عاما لديوان العمالة التونسية بالخارج (1973 -1974).

شَغَلَ منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس، وانتمى الناصر إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان.

آخر منصب سياسي شغَلَهُ محمد الناصر كان منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي. وعُيّن في جوان الماضي نائبا لرئيس حركة نداء تونس ثمّ تمّ انتخابه في الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014 عُضوا بمجلس نواب الشعب.


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