توقف للقلب ونزيف حاد.. تعرف على صحة "فجر السعيد"

25 يوليه 2019 - 01:49 م

تعرضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد لنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى لتوقف قلبها .

وكشفت بعض المصادر الصحفية أن السعيد بحالة صحية سيئة جدًا وأن حياتها بالخطر، حيث سيتم نقلها من مستشفى "طيبة" في الكويت إلى مستشفى "مبارك الكبير"، بسيارة إسعاف مجهزة خصيصًا لمثل تلك الحالات الطارئة والحرجة .

وأثارت هذه الأخبار حالة من البلبلة في موقع "تويتر"، إذ عبر عدد كبير من جمهور الموقع عن صدمتهم متمنين لها الشفاء العاجل. فيما تلتزم عائلة السعيد وأصدقائها المقربين الصمت ولم يخرجوا بأي تصريح رسمي عن صحتها، حين إنهم لم ينفوا الأخبار المتداولة .

من جانبها أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان الخبر عبر حسابها في موقع إنستغرام ناشرة صورة للسعيد مع دعاء تتمنى لها السلامة، والخروج من أزمتها الصحية بسلام .