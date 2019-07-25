» "امرأة وافتخر".. فنانة تهاجم متابعيها وتصفهم بـ"الجهلة"

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نادين نجيم
نادين نجيم

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

نادين نجيم

أثار تعليق نادين نسيب نجيم، على سؤال طرحته على جمهورها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، تتساءل عن كتبهم المفضلة قائلة: "أي كتاب ‏قرأتوا وأثّر فيكم كتير؟"، ضجة بين متابعيها .

وكشفت من جانبها عن كتبها المفضلة، فكتبت: "أنا بحب نسيان.كم لأحلام مستغانمي و بحب ‎Think like a man ‎act like a lady ‏"‏.

وأكملت عبر حسابها قائلة: "للتوضيح: (أفكر كرجل وأتصرف كامرأة) هو مقتبس عن عنوان أحد الكتب المفضلة لدي للكاتب ستيف هارفي".

وتابعت: "واحد من أكثر الكتب مبيعًا في العالم، لذلك توجيه الإهانات لي تبعًا للتفسير الخاطئ للعنوان ينم إما عن الجهل أو الإساءة المتعمّدة، كما أنني امرأة وأفتخر بنفسي وبعقلي كما أفتخر بجميع النساء".

يأتي ردّ نجيم بعد تفسير خاطئ لتصريحات صحافية لها مع إحدى المجلات الفنّية التي قالت في عنوانها: "نادين نجيم أفكر كرجل وأتصرّف كامرأة".


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