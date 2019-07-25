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تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

عرب وعالم

تونس
تونس

وكالات

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة في تونس، اليوم الخميس، إن انتخابات الرئاسة التونسية، ستجرى قبل يوم 17 نوفمبر.

وأشار رئيس هيئة الانتخابات التونسية في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررا لها 17 نوفمبر.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

وأعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وخلال اجتماع طارئ مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أكد الناصر، أنه "سيتم تطبيق الدستور ولا وجود لفراغ في مؤسسات الدولة"، وذلك حسب إذاعة "شمس آف آم" التونسية.

وأكد رئيس البرلمان التونسي، أنه مجلس النواب سوف يجتمع اليوم ليتم تحديد جلسة عامة لنقل السلطة، داعيا التونسيين إلى الوحدة بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقت سابق، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

ونعت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقا.


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