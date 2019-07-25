رئيس الوزراء ينعى الرئيس التونسي الراحل

نعى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب التونسي في وفاة رئيس الجمهورية التونسي قايد السبسي.

وتمني مدبولي ان يجتاز الشعب التونسي هذه الأزمة بسلام.

وأعلنت الرئاسة التونسية عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، بعدما دخل مجددًا إلى العناية الفائقة في المستشفى العسكري.

والباجي قايد السبسي شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، كما يعد ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأعلن محمد الناصر رئيس مجلس النواب التونسي أنه سيتولى وفق الدستور، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.