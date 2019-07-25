» البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.320 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2005 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 16545 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.7 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.77%، والعرب على 9.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.41%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 208 ألف جنيه، 21.3 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي.



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