» حاكم دبي يعزي الشعب التونسي برسالة مؤثرة

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تونس

الشعب التونسي

وفاة السبسي

أعرب محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي، عن تعازيه الحارة للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم.

وقدم بن راشد تعازيه للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس، موضحا أنه قاد البلاد في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار.

وقال بن راشد: "رحم الله الرئيس التونسي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه، وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان، وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائمًا وأبدًا".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم، الخميس.

ودخل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مجددًا إلى العناية الفائقة في المستشفى، اليوم، الخميس، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ"وعكة صحية".

وقال نجله حافظ قايد السبسي لوكالة "فرانس برس" إن الرئيس التونسي (93 عامًا): "في العناية الفائقة في المستشفى العسكري (في العاصمة) والأمور ليست على ما يرام".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نقل في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس إلى المستشفى العسكري بعد وعكة صحية طارئة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس.


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