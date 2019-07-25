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سوريا.. مقتل 12 مدنيًا في قصف للنظام وروسيا على إدلب

عرب وعالم

سوريا
سوريا

خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفع عدد قتلى قصف نظام بشار الأسد وروسيا على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، منذ صباح الخميس، من 7 إلى 12 مدنيا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني أن مدنيا قتل في القصف على مدينة خان شيخون، وقتل 3 مدنيين آخرون في قرية البوابية بريف إدلب، فيما قتل مدني في قرية لطمين بريف حماة، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وكان 7 مدنيين قتلوا في القصف صباح الخميس على الأحياء السكنية في منطقة "خفض التصعيد"، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 12 مدنيا.

والإثنين الماضي، قتل 55 مدنيا على الأقل في قصف طائرات روسية وأخرى للنظام، على سوقين شعبيين في مدينتي "معرة النعمان" و"سراقب" بريف إدلب.

ومنذ 26 أبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيف على منطقة "خفض التصعيد" شمالي البلاد، المحددة بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن في المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وفي 12 يوليو الجاري، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين، في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 26 أبريل الماضي.


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