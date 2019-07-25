السفارة المصرية في نيوزيلندا تحتفل بثورة 23 يوليو

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أقام طارق الوسيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى نيوزيلندا، حفل استقبال بالعاصمة ويلنغتون بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور السيد Jeff Langley نائب وزير الخارجية النيوزيلندي لشؤون أستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ممثلاً عن الحكومة النيوزيلندية.

وحضر الاحتفال، الحاكم العام الأسبق لنيوزيلندا، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النيوزيلندية، بالإضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمد في ويلنغتون، وممثلي مراكز الأبحاث والجامعات والشركات السياحية النيوزيلندية، وعدد من أعضاء الجالية المصرية.

وألقى السفير الوسيمي كلمة ،تناول فيها تاريخ ثورة 23 يوليو المجيدة، وما شهدته من تحول مصر إلى النظام الجمهوري، فضلاً عن أثر تلك الثورة الخالدة على مصر ومحيطها الإقليمي، ولا سيما قارة أفريقيا، كما استعرض مستجدات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ونيوزيلندا.

ومن جانبه، أعرب ممثل الحكومة النيوزيلندية عن تمنياته بدوام الازدهار والنجاح لمصر حكومةً وشعباً، مُثنياً على ما وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما شهد الحفل أيضاً قيام سفير ساموا وعميد السلك الدبلوماسي في نيوزيلندا، بإلقاء كلمة توديع بمناسبة قرب انتهاء فترة خدمة السفير المصري.



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