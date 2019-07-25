وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تعلن دفنها في المنوفية

خالد الشرقاوي - متابعات
نعت الدكتورة نيفين خليفة، والدتها الفنانة فوزية عبدالعليم، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.
وكتبت ابنتها عبر حسابها على فيس بوك، "ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي".
وظهرت الفنانة الراحلة في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده.
كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، ووأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.
اشتهرت فوزية عبد العليم من خلال تقديمها شخصية “أم جاد” في فيلم صاحب صاحبه، الذي قام ببطولته محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.
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