البرلمان: إقرار الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية فقط

أكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن هناك توجهًا عاما داخل البرلمان، لحصر المخاطبين في تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الاعتبارية فقط، دون أن يطبق على الأشخاص الطبيعية، بعد شبه الإجماع الذي كان عليه النواب أثناء مناقشة القانون داخل الجلسة العاملة.

وأضاف الحصي، أن الوحدات غير السكنية، بقانون الإيجار القديم، أصبح الأمر بالنسبة لها سهلًا بعض الشيء على الملاك، ومن السهل الحصول على حق باسترداد وحداتهم، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2018.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية، قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان : "من الوارد أن يتم فتح ملف تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، فلا أحد يعلم ما سيحدث خلال الأشهر المتبقية للبرلمان الحالي".

وكان البرلمان قدم تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن مناقشات القانون شهدت خلافات، حول المخاطبين بتعديلات القانون، حيث رأت لجنة الإسكان ووافقها الرأي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإضافة الأشخاص الطبيعية إلى جانب الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية "دعم مصر ومستقبل وطن"، اقتصار الأمر على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد بحكم المحكمة الدستورية.