  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
أرشيفية

هل تحصل مصر على قرض جديد من «النقد الدولي»؟

انخفاض الدولار

انخفاض جديد في أسعار الدولار

غاز

إسرائيل تعلن موعد ضخ الغاز إلى مصر

أرشيفية

باعترافات الشباب.. قيادات «الإخوان» لصوص

الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه

وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تعلن دفنها في المنوفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قرار مفاجئ.. فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

شعار جماعة الإخوان

"الإخوان تتخبط".. قادة الإخوان تجمد عضوية المخالفين لها

المطران كابوتشي

من هو القس«كابوتشي»الذي ألهم «فاروق الفيشاوي» ورفضه نجله

محمد الشناوي

ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي

الفيشاوي

طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته

غرامة نصف مليون جنيه لمن يزوج ابنته القاصر

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

اللجنة المنظمة تجمع نصف مليون جنيه تبرعات لـ «أبو الريش»

#

تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات

#

كهربا يتحدى رئيس الزمالك بصورة صادمة له

#

"آي سكور" تضاعف رأسمالها إلى 90 مليون جنيه

البرلمان

النواب

زواج القاصرات

زوج القاصرات

قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل والأحوال الشخصية بعد انتشار زواج القاصرات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف حنفى في تصريحات صحفية إلى أن التعديل يتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مؤكدا انه من المقرر ان يتم عرض هذا التعديل على اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يؤيد في جريمة زواج القاصرات لكل فتاة تتزوج دون 18 عاما أن تكون هناك عقوبة الحبس ضد المأذون الشرعى لأنها تعتبر جناية، وأن توقع عليه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، حتى تكون عقابا رادعا له.

وأشار إلى أنه مع عقوبة الأب المسئول عن زواج ابنته القاصر التى لم تتجاوز 18 عاما بتوقيع غرامة عليه تصل من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه، حتى تكون رادعا لمن يقوم بهذه الجريمة وحتى لا يبيع أي أب ابنته لكي يزوجها، مؤكدا أنه ضد حبس الأب لأنها ستكون عقوبة سالبة للحريات، ويجب أن ننظر لمصلحة الأسرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» غرامة نصف مليون جنيه لمن يزوج ابنته القاصر
» تونس تعلن تقديم موعدإجراء الانتخابات الرئاسية
» «الحوثيون» يعلنون قصف مطار أبها السعودي
» متحدث الحكومة الإسرائيلية ينعى فاروق الفيشاوي
» بحكم قضائي.. هذه الفنانة ممنوعة من دخول الإمارات
» ليبيا ترفع القيود عن العمالة المصرية
» رسالة من آبي أحمد للسيسي بشأن سد النهضة
» أبو العلا ماضي: فاروق الفيشاوي كان مهمومًا بهذه القضية
» المحكمة تلزم فنان شهير بدفع 700 ألف جنيه مصروفات دراسية
» حاكم دبي يعزي الشعب التونسي برسالة مؤثرة
» السعودية لمستوردي النفط: احموا أنفسكم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية