» غرامة نصف مليون جنيه لمن يزوج ابنته القاصر

قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل والأحوال الشخصية بعد انتشار زواج القاصرات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف حنفى في تصريحات صحفية إلى أن التعديل يتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مؤكدا انه من المقرر ان يتم عرض هذا التعديل على اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يؤيد في جريمة زواج القاصرات لكل فتاة تتزوج دون 18 عاما أن تكون هناك عقوبة الحبس ضد المأذون الشرعى لأنها تعتبر جناية، وأن توقع عليه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، حتى تكون عقابا رادعا له.

وأشار إلى أنه مع عقوبة الأب المسئول عن زواج ابنته القاصر التى لم تتجاوز 18 عاما بتوقيع غرامة عليه تصل من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه، حتى تكون رادعا لمن يقوم بهذه الجريمة وحتى لا يبيع أي أب ابنته لكي يزوجها، مؤكدا أنه ضد حبس الأب لأنها ستكون عقوبة سالبة للحريات، ويجب أن ننظر لمصلحة الأسرة.