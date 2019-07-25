انخفاض جديد في أسعار الدولار

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تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 25 يوليو 2019، بقيمة بلغت قرشًا واحدًا.

وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وذلك مقابل 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيها للبيع في بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.56 جنيه للشراء 16.66 جنيه للبيع.



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