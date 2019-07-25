ميركل: "السبسي" فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية

25 يوليه 2019 - 10:10 م

قالت المستشارة الألمانية، آنغيلا ميركل، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، هو شخص فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية.



جاء ذلك في رسالة لميركل نشرتها نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، على تويتر، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأعربت ميركل عن حزنها لوفاة السبسي قائلة "هو شخص فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية".

بدوره، أعرب الرئيس المالطي جورج فيلا، عن حزنه لوفاة الرئيس التونسي، مقدما تعازيه لأسرة وأصدقاء السبسي وللشعب التونسي.