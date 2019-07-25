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ترامب: نقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن إدارته تقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة، مؤكدا أن أولوياته تتمثل دائما في ضمان أمن وسيادة الولايات المتحدة ومواطنيها.
وأشاد ترامب، خلال حفل أقيم في البنتاغون للترحيب بوزير الدفاع الجديد مارك إسبر، بما قدمه الوزير للبلاد خلال مشواره المهني والذي بدأ فور تخرجه من كلية "وست بوينت" العسكرية في عام 1986، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وأعرب الرئيس الأمريكي في كلمة أمام الحضور عن ثقته في "قدرة إسبر على التأكد من أن الجيش الأمريكي سيكون مستعدا لردع أي نزاع ويهزم أي عدو".
وقال ترامب "لا يوجد أي عدو يضاهي القوة الأمريكية"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكي أقوى بكثير مما كان عليه على الإطلاق".
وأشار إلى أن "إدارته تقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة".
وأوضح أن أولوياته دائما تتمثل في ضمان أمن وسيادة الولايات المتحدة ومواطنيها من ناحية، ومواجهة من وصفهم بالأعداء الاستراتيجيين الجدد من ناحية أخرى.
وكشف الرئيس الأمريكي أن "ميزانية الدفاع القادمة ستكون أكثر بكثير من الميزانية الحالية، والبالغة 716 مليار دولار أمريكي"، دون أن يقدم تفاصيل.
وأضاف "أعدنا بناء أشياء لم يفكر أحد في إعادة بنائها، أضفنا أقوى طائرات في العالم وصواريخ، وقمنا بتحديث قوتنا النووية".
وتابع ترامب قائلا "نصلي ألا نضطر لاستخدامها، لكننا نملك أفضل القوى العسكرية التي يمكنها بث الرعب في قلوب أعدائنا".
وأصبح إسبر أول وزير دفاع دائم، منذ استقالة الوزير السابق جيم ماتيس في ديسمبر/ تشرين الثاني الماضي. 

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