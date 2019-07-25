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الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مارك ميلي رئيسًا للأركان

عرب وعالم

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

المصريون ووكالات

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال مارك ميلي (61 عامًا)، رئيسًا جديدًا للأركان.
وذكر مراسل الأناضول، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، عقد الخميس، جلسة للتصويت على تعيين ميلي، رئيسًا جديدًا للأركان.
وأشار المراسل أن 89 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا لصالح التعيين مقابل رفض عضو واحد.
ويبدأ مارك ميلي، مهام منصبه الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تقاعد رئيس الأركان الحالي جوزيف دانفورد.
وشغل ميلي، منصب قائد القوات البرية منذ عام 2015، إلى جانب مناصب مختلفة في العديد من الدول بما فيها العراق وأفغانستان. -

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