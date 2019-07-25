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يونكر لجونسون: لا اتفاق آخر بشأن "بريكست"

عرب وعالم

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

المصريون ووكالات

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العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لـ"بريكست"

شدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الخميس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أن "الاتفاق الحالي بشأن بريكست هو الاتفاق الوحيد الممكن".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندرييفا، في بيان لها، إن يونكر، أكد لجونسون، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن "هو الأفضل والوحيد" الذي يمكن أن يكون.
وأشار يونكر، إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيحلل أي أفكار تطرحها المملكة المتحدة، بشرط أن تتطابق مع الاتفاق الموجود".
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم جونسون، أن "رئيس الوزراء البريطاني أبلغ يونكر، أن البرلمان البريطاني لن يصادق على الاتفاق بصيغته الحالية".
كما أشار جونسون، إلى ضرورة إلغاء الشرط المتعلق بالنظام الجمركي على الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية المنتمية إلى المملكة المتحدة.
وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج. 

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