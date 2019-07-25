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السودان .. نتائج تحقيقات فض اعتصام الخرطوم السبت

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قال مصدر مطلع بالنيابة العامة في السودان، إن الأخيرة ستعلن، السبت، نتائج تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، قبل نحو شهرين.وفي تصريح للأناضول، أضاف المصدر، الخميس، مفضلا عدم نشر اسمه، أن "اللجنة أكملت تحقيقاتها في الاستماع للشهود من المدنيين والعسكريين".
وتابع: "سنعقد مؤتمرا صحفيا، السبت، لتنوير الرأي العام بالنتائج التي توصلنا إليها"ـ دون تقديم مزيد من التفاصيل. 
وحتى الساعة 20.35 تغ من مساء الخميس، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات بخصوص موعد إعلان نتائج التحقيق.غير أنه الأحد الماضي، أعلن النائب العام المكلف بالسودان، عبد الله أحمد عبد الله، تسلمه تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام. 
وأوضح النائب العام، آنذاك أنه تسلم بمكتبه، تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام، من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا عن بعض ملامح ما جاء في التقرير "بما لا يخل بسير العدالة". وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم 61.
فيما حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.
وفي وقت سابق، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، أن "ضباطًا كبارًا" تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس. -

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