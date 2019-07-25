واشنطن تسحب عسكريين من العراق لتناولهم مشروبات كحولية

25 يوليه 2019 - 11:24 م

أعلنت قيادة القوات الخاصة الأمريكية، سحبها بعض العسكريين من العراق لتناولهم مشروبات كحولية أثناء الخدمة.



وأضافت قيادة القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، في بيان لها، أن قائد القوات الخاصة الجنرال إريك هيل، أمر بسحب بعض العسكريين من العراق.

وأضاف البيان، أن هيل، أمر بإعادة العسكريين المسحوبين من العراق إلى مركز قيادة القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية بمدينة سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأرجع سبب سحب العسكريين المشار إليهم إلى خرقهم النظام والانضباط داخل الوحدات العسكرية من خلال تناولهم كميات كبيرة من المشروبات الكحولية خلال أوقات الخدمة.

ولفت البيان، إلى أن هذا السلوك يخالف معايير وقواعد وزارة الدفاع الأمريكية.