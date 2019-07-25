» المغرب تكشف حقيقة تحرير سعر صرف الدرهم

25 يوليه 2019 - 11:26 م

نفت الحكومة المغربية، الخميس، اتخاذ أي قرار جديد بشأن تحرير سعر صرف الدرهم.



جاء ذلك على لسان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في اللقاء الصحفي الأسبوعي، الذي يعقب اجتماع المجلس الحكومي.



وقال الخلفي، ردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص، "ليس هنالك أي قرار اتخذ من طرف الحكومة المغربية بخصوص المراحل المقبلة أو ما يهم المستقبل فيما يتعلق بتحرير سعر صرف الدرهم".



وأضاف "قطعا الأخبار التي يتم تداولها غير الصحيحة".



وكانت تقارير إعلامية محلية ودولية تحدثت الأسبوع الجاري، عن اتخاذ الحكومة المغربية لإجراءات جديدة بشأن تحرير سعر صرف الدرهم.



وفي 17 يوليو/تموز الجاري، رحب صندوق النقد الدولي، ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف (تعويم جزئي)، مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.