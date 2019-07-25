"بكري": ثورة يوليو مرحلة هامة في تاريخ مصر.. وهناك حملة شرسة لتشويهها

25 يوليه 2019 - 11:43 م

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإخوان تحاول أن تشوّه تاريخ مصر بأموال قطر وتركيا من خلال مهاجمة ثورة يوليو 1952.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان انخرطت في صفقة القرن قبل أن تعلن صفقة القرن.



وأكد أن جمال عبدالناصر قائد شجاع وكان صريحًا وواضحًا مع الشعب المصري وبنى الجيش المصري وأعاد تسليحه ودخل حرب الاستنزاف.

