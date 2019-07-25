الجزائر تعلن الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة الرئيس التونسي

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الحداد 3 أيام ابتداءً من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.



وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه «وعلى إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، أعلن رئيس الدولة السيد عبدالقادر بن صالح، اليوم الخميس 25 يوليو، الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أيام إلى غاية يوم السبت 27 يوليو 2019».