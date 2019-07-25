الرئيس "السيسي" يوجه بإعلان الحداد في البلاد لمدة 3 ايّام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم.



وأعلنت الرئاسة التونسية في وقت سابق من اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز الـ92 عامًا.

وأعلنت الرئاسة التونسية في وقت سابق من اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز الـ92 عامًا.