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مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين في لندن

الرياضة

أوزيل
أوزيل

المصريون ووكالات

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تعرض لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، الخميس، لهجوم مسلح بالسكاكين من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصب بأذى، بحسب إعلام محلي.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد هاجم شخصان مجهولان على دراجة نارية، السيارة التي يقودها أوزيل برفقه زميله اللاعب البوسني سعيد كولاسيناك، في منطقة "غولديرز غرين" شمالي لندن.
وأضافت أن أوزيل ترك سيارته وتوجه إلى مطعم تركي في المدينة طلبا للمساعدة، حيث سارع موظفوا المطعم بالخروج لملاحقة المهاجمين، إلا أنهما فرا بعيدا.
وأضاف شهود عيان للصحيفة، أن شخصان يرتديان ملابس سوداء ويقودان دراجة نارية، هاجما أوزيل، ولم يتم التعرف عليهما بسبب ارتدائهما لخوذة الرأس.
وأشارت الصحيفة، أنه تم استدعاء الشرطة لمكان الحادث، وأخذ إفادة كلا اللاعبين، مؤكدة أن أوزيل وكولاسيناك لم يصيبا بأذى وهما في صحة جيدة.
وحتى الساعة 21.50 تغ، لم تعقب السلطات البريطانية على ما نشرته الصحيفة.
والنجم أوزيل (30 عامًا) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وحقق معه عدة بطولات. -

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