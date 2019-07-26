» "عبد الحفيظ": هذا هو سر تتويج الأهلي ببطولة الدورى

26 يوليه 2019 - 12:50 ص

بعد تتويج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ببطولة الدورى العام موسم 2018 / 2019، للمرة الرابعة على التوالى وال41 فى تاريخه، كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باللقلعة الحمراء، أن الأحمر حقق العديد من الأرقام القياسية خلال هذا الموسم.



أكد عبد الحفيظ، أن الفوز ببطولة الدورى العام جاء عن استحقاق بعد عمل شاق طوال الموسم من الجميع داخل النادى بداية من مجلس الإدارة مروراً باللاعبين و الجهاز الفنى.



أوضح مدير الكرة، أن فوز الأهلى ببطولة الدورى العام هذا طبيعى، لاننا نلعب دائما للفوز فى كل المباريات التى نشارك فيه، وهذا سر اللقلعة الحمراء منذ أنشائه فى عام 1905.



أضاف عبد الحفيظ أن أغنية " كده كده ياحبايب الدورى فى الجزيرة " وراء تحفيز اللاعبين فى المباريات الأخيرة رغم فارق النقاط الكبير مع الزمالك وقتها ، مؤكداً أن اللاعبين دائماً على قدر المسئولية.

