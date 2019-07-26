أحمد الفيشاوي: "نفذت وصية أبويا"

طالب الفنان أحمد الفيشاوي ، الدعاء لوالده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، مشيرا الى انه نفذ وصية الاخير بدفنه في مسقط راسه بالمنوفية.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له من جنازة والده ، معلقا عليها :" إنا لله وإنا اليه راجعون، وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفية بسرس الليان والحمد لله ده عملته وسط أهله وناسه في بلده، أرجو الدعاء".

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفى امس الخميس عن عمر يناهز "67 عاما "، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

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