  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:39 ص
بحث متقدم
ريهام سعيد

ريهام سعيد تعود للشاشة: "مش مصدقة"

احمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي: "نفذت وصية أبويا"

تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على الفقراء

"التضامن" تكشف: هؤلاء هم تحت خط الفقر في مصر

أرشيفية

هل تحصل مصر على قرض جديد من «النقد الدولي»؟

انخفاض الدولار

انخفاض جديد في أسعار الدولار

غاز

إسرائيل تعلن موعد ضخ الغاز إلى مصر

بوستر فيلم الممر

شريف عرفة يكشف مفاجأة بشأن فيلم «الممر»

أرشيفية

باعترافات الشباب.. قيادات «الإخوان» لصوص

الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه

وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تعلن دفنها في المنوفية

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

إعلامي شهير ناعيًا "الفيشاوي": للأسف خسر معركته مع هذا المرض

ريهام سعيد تعود للشاشة: "مش مصدقة"

الصفحة الأخيرة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أخبار متعلقة
#

تعرف على حقيقة وفاة ريهام سعيد

#

"ريهام سعيد" توجه رسالة جديدة لمتابعيها

#

تصريح صادم من شقيقة ريهام سعيد عن حالتها الصحية

#

ريهام سعيد تكشف حقيقة "سقوط لحم وجهها" بسبب مرضها

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودة برنامجها "صبايا" على شاشة قناة "الحياة" الأحد المقبل.

وقالت ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام : "مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد و شكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني".

وكانت ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها  "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية.. و بيقول لي ده حصل معجزة.. المعجزة دي حصلت بدعاءكم.. بجد شكرًا.. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لأن ابتدا يظهر أعراض اكتئاب شديد و محطوطة تحت الملاحظة 3 شهور".

وكانت ريهام قد اصيبت بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء عليه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ما هي أنواع الطواف حول الكعبة؟
» "عبد الحفيظ": هذا هو سر تتويج الأهلي ببطولة الدورى
» مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين في لندن
» تسريب صوتي يكشف فضائح قيادات الإخوان بشأن هذا الأمر
» هذا ما قاله شريف عرفة عن فيلم "الممر"
» من هو القس«كابوتشي»الذي ألهم «فاروق الفيشاوي» ورفضه نجله
» ألمانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة
» ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي
» المغرب تكشف حقيقة تحرير سعر صرف الدرهم
» طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته
» بعد 15 عاما.. أمريكا تعيد العمل بعقوبة الإعدام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية