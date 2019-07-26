"جنازة وطنية" للسبسي بحضور رؤساء دول

26 يوليه 2019 - 10:00 ص

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنه سيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى بحماية الجيش التونسي، يوم غد السبت، لتوديع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.





وجاء تصريح الشاهد الذي نقلته "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" في كلمة للصحفيين عقب لقاء جمعه مساء الخميس بالرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ووزراء الدفاع الوطني والداخلية والعدل والخارجية في مجلس النواب.









وقال رئيس الحكومة إنه سيكون هناك حضور كبير لرؤساء الدول في مراسم الجنازة، "نظرا للسمعة الكبيرة التي كان يحظى بها الرئيس الراحل في الخارج، ولدى العديد من دول العالم وخاصة أوروبا والخليج العربي"، مضيفا أن الدولة التونسية تنتظر قدوم وفود أجنبية كثيرة لحضور موكب الجنازة.





وأكد أن تونس "أعطت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي على السلطة بسلاسة وفي إطار حضاري"، داعيا الشعب التونسي إلى أن يكون متضامنا في مثل هذه الأوقات ويتجاوز خلافاته.









وقال الشاهد إن السبسي، الذي فارق الحياة يوم الخميس، " كان مناضلا كبيرا وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، واضطلع بدور هام في إنجاح الانتقال الديمقراطي .. لقد كان دبلوماسيا محنكا وتعلمت منه الكثير .. وتعتبر وفاته خسارة كبيرة لتونس".







