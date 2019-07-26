» مفاجأة فى كسر قدم فتاة وإجبارها على التسول

26 يوليه 2019 - 10:07 ص

فجرت تحقيقات نيابة فاقوس مفاجأة من العيار الثقيل فى واقعة إجبار فتاة على التسول أن والدها وراء الجريمة، حيث قالت الطفلة أن والدها كسر قدمها لاستعطاف المارة فى الشوراع مؤكدة أنها كانت تجمع يوميا 100 جنيه، وتعطيها له وتنفق عليه.

وتابعت الطفلة المحجوزة فى أحد المستشفيات بالشرقية، وتعانى من غرغرينة بالساق، أن والدها قام بكسر ساقها بلوح سرير أكثر من مرة، لكى تستعطف قلوب المارة فى الشوارع، وتم القبض على الأب وشقيقته، وحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى البشر.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة فاقوس، عن قيام "محمود.ع" عامل بالتعدى على ابنته "نبيلة" 13 سنة بالضرب المبرح، لإجبارها على التسول بالشوارع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1934جنح قسم فاقوس، لسنة 2019، وتم إخطاره للنيابة العامة للتحقيق.