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اعتقال 16 جنديًا أمريكيًا من قوات الـ"مارينز"

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متابعات حنان حمدتو

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أمريكا

مارينز

ألقت سلطات الأمن القبض على 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية المعروفة بإسم  الـ"مارينز"، بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم المخدرات، حسبما أعلن الجيش الأمريكي.

واعتقل الـ16 شخصا في قاعدة "كامب بندلتون"، التابعة للمارينز في كاليفورنيا، على بعد 90 كيلومترا شمالي الحدود المكسيكية.

وأصدر الجيش الأمريكي، في بيان له حول الواقعة، قال فيه إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة، من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات.

وأكد بيان الجيش الأمريكي أن 8 أعضاء آخرين في المارينز سيجرى استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة بالاعتقالات، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".


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