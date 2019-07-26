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تحطم قارب يحمل 250 مهاجرًا بسواحل ليبيا

عرب وعالم

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وكالات حنان حمدتو

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ليبيا

قارب

اعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، أنقاذ 134 مهاجر غير شرعي وفقدان ما يقارب 115 آخرين أثر غرق قارب خشبي قبالة السواحل الليبية.

وقال قاسم في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن "القطاع الأوسط حرس السواحل قام بالتواصل معا وأفاد بتحطم مركب خشبي على متنه حوالي 250 مهاجر غير شرعي من بينهم نساء وأطفال بحسب إفادة المهاجرين غير شرعيين".

وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أنه "تم إنقاذ ما مجموعه 134 مهاجر غير شرعي وانتشال جثة واحدة، والباقي يعتبرون مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي 115 مهاجر غير شرعي".

وأكد أن "عملية غرق المركب كانت قبالة مدينة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل وتم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين، بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط وتعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت عدد 82 مهاجر غير شرعي".

وأضاف قاسم أن: "المهاجرون غير شرعيين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذهم جلهم من اريتريا وهناك من فلسطين والسودان".

وأختتم قاسم "تم إبلاغ الهلال الأحمر الذي حضر وقام بتكييس الجثة المنتشلة،دون أن يقوم باستلامها وكذلك إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المختصة العاملة في ليبيا"، موضحا أن "لا يزال المهاجرون غير شرعيين في نقطة حرس السواحل ولم يتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء وننتظر وزارة الداخلية وتحديدا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بواجبه باستلام المهاجرين".


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