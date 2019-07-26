» إيراد مفاجئ يحققه "الفيل الأزرق2" في أول أيام عرضه

26 يوليه 2019 - 10:32 ص

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد 3 ملايين و800 ألف و345 جنيها فى أولى ليالي عرضه، أمس، بحسب بيان صادر من شركة "دولار فيلم".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب، حيث شهد تغييرات عديدة على مستوى الأبطال والبطلات، إذ يغيب عن الجزء الثاني محمد ممدوح لوفاته في الجزء الأول ولبلبة ودارين حداد، فيما يشهد مشاركة كل هند صبري وإياد نصار وتارا عماد وأحمد خالد صالح.

"الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد مراد وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".