  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
أصالة وفجر السعيد

أصالة توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد بشأن مرضها

الجسمي

إبعاد فنانة شهيرة من الإمارات.. ما علاقة شقيق الجسمي؟

ك

مؤثر.. عادت من الموت لتنقذ شقيقتها الرضيعة لتلحق بها

النقاز

بأمر زوجته.. "النقاز" يرحل عن الزمالك بعد القمة

فجر

ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

"فتاة العياط"

مفاجأة جديدة تقلب الموازين بواقعة اغتصاب "فتاة العياط"

مرتضي منصور وكهربا

"كهربا" يوجه رسالة قاسية لمرتضي منصور

عادل عرفة

توفيت زوجته فتبرع بـ15 مليون جنيه على الهواء

غادة والي

"التضامن" تزف بشرى سارة للمواطنين

ساويرس والفيشاوي

تعليق مثير لساويرس عن فيديو الحشيش لـ"الفيشاوي"

الإفراج عن 9 هنود من الناقلة الإنجليزية المحتجزة

عرب وعالم

ح
ح

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تطالب إيران بالإفراج الفورى عن "ستينا إمبيرو"

#

الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

#

"البشير" يكثر من القفشات والضحكات داخل محبسه

#

ممدوح حمزة يطالب بالإفراج عن "مرسي"

إيران

الهند

أكدت الحكومة الهندية اليوم أن طهران أفرجت عن 9 بحارة هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة، بعد أن كانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها تسمح للسلطات الهندية بزيارتهم.

وقال السفير الإيراني لدى بريطانيا في وقت سابق من اليوم، إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو".

وأضاف السفير حميد بعيدي نجاد، "السفارة الهندية في طهران مُنحت حق الزيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو".

وتابع "هناك إجراءات مماثلة بخصوص خمسة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى. قالت السفارة الهندية إنها وجدت أفراد الطاقم في حالة هدوء شديد ولا يشعرون بالذعر".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم الجمعة الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ضحية جديدة للملاكمة خلال أسبوع
» في الإمارات..محامٍ ينقذ مسنًا من جريمة بـ"العجز الجنسى"
» محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بالعجوزة
» أمريكا تقترب من كارثة طبيعية
» وفاة سيدة بسبب جلسة مساج وتدليك
» "عبد الشافي" يوقع 3 سنوات لـ"الزمالك"
» روسيا توافق على اتفاقية هامة مع مصر
» عامل يذبح زوجته بطريقة مروعة
» الإفراج عن 9 هنود من الناقلة الإنجليزية المحتجزة
» إيراد مفاجئ يحققه "الفيل الأزرق2" في أول أيام عرضه
» مفاجأة فى كسر قدم فتاة وإجبارها على التسول

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية