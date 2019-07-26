» روسيا توافق على اتفاقية هامة مع مصر

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روسيا

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صادق مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة، على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع مصر.

وتنص الاتفاقية على دعم الأطراف تطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعسكرية والعسكرية-التقنية، وإيلاء اهتمام خاص بمشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة (وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية)، والإسكان، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، والتعدين، وتعزيز التوسع في التفاعل بمجال السياحة، وكذلك تكثيف العلاقات الإنسانية والثقافية.

وتحتم المعاهدة على الطرفين تنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود للتوصل إلى قرارات مشتركة بشأن التغلب على التحديات والأخطار التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

ويشار إلى أن الاتفاقية وقعت يوم 17 أكتوبر 2018 في مدينة سوتشي.


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