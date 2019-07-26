"التضامن" تزف بشرى سارة للمواطنين

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صدى البلد

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غادة والى

التضامن



أكد المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن، ومدير برنامج حياة كريمة، أنه تم إدراج 25 قرية من محافظة أسيوط في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح "هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، بأنه يتم رفع حالة 100 قرية وتوفير حياة كريمة لهم في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بتكلفة مليار و300 مليون جنيه.

وأضاف أنه سيتم الحصول على هذه الأموال من الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن المجتمع المدني والجمعيات ستساهم بـ20%، وأنه تم الحصول على 75 مليون جنيه من الموازنة العامة، و100 مليون جنيه من وزارة التضامن، و200 مليون جنيه من وزارة الأوقا

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