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السبت..

محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بالعجوزة

قضايا وحوادث

قتل
قتل

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قتل كويتى فى العجوزة

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته .

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد .

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة , أن  الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل"  من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية، حاول المجني عليه الاستغاثة  فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الاجرامى .

واعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وماتم ضبطه اثار مادية وماورد بتحريات جهات البحث واقوال شهود الواقعة وماانتهت اليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بان سبب الوفاة اسفكسيا الخنق .


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